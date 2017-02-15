У рассказывавшего про велодорожки бельгийского министра украли велосипед

В бельгийском городе Халле во время пресс-конференции, посвященной расширению велодорожек, у министра транспорта Бена Вейтса (Ben Weyts) украли велосипед. Об этом сообщает Metro.

Чиновник рассказывал об увеличении числа дорожек и парковок для велосипедов в Бельгии и об инвестициях в данную отрасль. По его словам, власти планируют потратить на это 300 миллионов евро. Программа рассчитана на два года.

После пресс-конференции должна была состояться фотосессия Вейтса с собственным спортивным велосипедом, на котором он приехал на мероприятие. После выступления чиновник отправился на парковку, где он оставил пристегнутым свой велосипед, однако его там не оказалось.

Вейтс обратился в полицию и вернулся в Брюссель на машине с личным водителем.