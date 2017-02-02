Задержанный в Сочи за кражу велосипеда мужчина оказался торговцем людьми

Полицейские в Сочи задержали 54-летнего мужчину — жителя одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении велосипеда около одного из гипермаркетов города. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба МВД России.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). В ходе следствия полицейские установили, что правоохранительные органы Молдавии ранее объявили его в межгосударственный розыск за торговлю людьми.

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Как оказалось, весной 2016 года мужчина обманным путем завербовал несколько своих соотечественников для трудоустройства в России. После того как иностранцы добрались до Сочи, он отобрал у них паспорта и принудил трудиться на стройке по 12 часов в день без выплаты заработной платы.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, проводятся мероприятия по передаче задержанного инициатору международного розыска.

1 ноября 2016 года стало известно, что Тимирязевский районный суд Москвы арестовал гражданку Украины Марию Олейник, которая была задержана вместе с соотечественником Андреем Бородачем по подозрению в торговле людьми.