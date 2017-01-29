У музыканта группы «Бахыт Компот» в Москве украли гитару ручной работы

У гитариста группы «Бахыт Компот» Яна Комарницкого украли эксклюзивную гитару в Москве. Об этом в субботу, 28 января, РИА Новости рассказала адвокат Сталина Гуревич.

По ее словам, инцидент произошел вечером 28 января на северо-востоке столицы в районе Гольяново, где на этот день у музыкального коллектива был намечен концерт. «Я подвозила Яна до остановки, мы решили сходить в магазин, а когда вернулись, обнаружили, что в машине открыты окна и гитары нет», — сообщила Гуревич.

По ее словам, они с Комарницким около 50 минут прождали оперативно-следственную группу, а затем поехали в полицию, чтобы «зафиксировать данный инцидент».

Адвокат добавила, что гитара ручной работы была сделана на заказ, ее стоимость составляет около трех тысяч долларов.

Сам Ян Комарницкий в соцсетях рассказал, что речь идет об инструменте, изготовленном американским производителем Kramer Guitars, и подчеркнул: «Второго такого во всем мире нет!».

Также он попросил помочь разыскать украденную гитару. «Для меня это не просто инструмент. Это моя душа, и это очень большая потеря. Слезно вас прошу, если вы где-нибудь увидите этот инструмент или вы где-то что-то увидите или услышите, дайте, пожалуйста, знать. Буду очень признателен за любую информацию. Пожалуйста, помогите мне вернуть друга!», — говорится в публикации музыканта в Facebook.