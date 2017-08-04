В РПЦ опровергли сообщение о перевозившем сына в багажнике батюшке

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви опубликовала на своем сайте в пятницу, 4 августа, официальное заявление, в котором опровергла сообщения СМИ о священнике, перевозившем своего сына в багажнике машины в городе Верхняя Пышма.

«Изучив видеозапись, становится очевидно, что ребенок, забравшись в багажное отделение хэтчбэка Skoda Octavia, перемещается на задний ряд пассажирских сидений автомобиля. Этот факт достоверно подтверждает сам водитель», — отметили в епархии.

В сообщении церкви отмечено, что главный фигурант этой истории — иерей Андрей Букин. Он является настоятелем храма Александра Невского города Верхняя Пышма. Букин — член муниципальной Общественной палаты и отец пятерых детей.

Сам священник пояснил, что в последние дни его дети играют в десантников (2 августа отмечался день ВДВ). «Забираются в автомобиль, как в БТР, только через заднюю дверь», — процитировали его слова в епархии. Этот момент и запечатлел автор видео, легшего в основу новостей местных СМИ.

Ранее, по факту возможного нарушения правил перевозки ребенка, в региональном управлении СКР назначили доследственную проверку.

«На автопарковке по улице Петрова в городе Верхняя Пышма водитель легкового автомобиля усадил ребенка в багажник своей машины и увез в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Инцидент, по данным ведомства, произошел 3 августа.