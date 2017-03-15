Видео перевозки мальчика из Углича в багажнике заинтересовало полицию

Видео: Александр Телицын / ВКонтакте

В сети появилось видео, на котором мужчина и женщина садят малолетнего ребенка в багажник легковой машины и увозят его.

По информации телеканала «360», это произошло в городе Углич Ярославской области. На съемках, сделанных видеорегистратором другого автомобиля, указана дата — 10 марта 2017 года.

В ролике видно, что мальчика посадили в Volkswagen, номера которого сложно различить из-за грязи.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности супружеской пары из ролика, передает РЕН ТВ. «Как сообщили в пресс-службе местного УМВД, родители заявили, что посадили сына в багажник ради игры», — говорится на сайте телеканала.

Отец и мать сказали ребенку, что автомобиль — это танк, и мальчика прокатят на нем, если он не будет вредничать. На такое ухищрение они пошли, чтобы сын согласился поехать в детский сад. Родители утверждают, что потом мальчик перелез в салон и сел в детское кресло.

На сайте Управления МВД по Ярославской области сообщается, что в связи с появлением данного видеоматериала проводится проверка. По предварительным данным, на съемках запечатлен мальчик 2012 года рождения.