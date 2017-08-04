Уральского священника заподозрили в перевозке сына в багажнике

Житель города Верхняя Пышма (Свердловская область) заснял на видео, как священник посадил маленького ребенка в багажник машины и уехал. Запись опубликовало интернет-издание E1.Ru.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что по факту возможного нарушения проводится проверка.

Руководитель Екатеринбургской епархии Русской православной церкви владыка Евгений сообщил E1, что не видит в действиях священника ничего предосудительного. Он уверен, что ребенок просто играл и потом пролез в салон машины. «Что мы видим на записи? Я вижу человека, который вместе с ребенком проводит время, я вижу, что он трезвый, который не сидит за игровой приставкой, а проводит время в заботе о семье и о детях», — подчеркнул он. Людей, которые опубликовали запись и комментируют ее, он обвинил в искаженности сознания.

Супруга священнослужителя (ни ее имя, ни имя батюшки не называется) также сообщила, что мальчик просто играл. «После просмотра видеороликов показательных выступлений солдат ВДВ сын захотел попробовать себя в роли маленького десантника, потому что дети у нас воспитываются на патриотических началах и занимаются физическими упражнениями. Поэтому сын решил преодолеть маленькое препятствие в виде спинки заднего сиденья», — рассказала она. Женщина уточнила, что в семье пять сыновей.