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00:48, 15 июля 2026Экономика

Россиянам напомнили о сроках уплаты одного налога

РИА Новости: Россиянам осталось 15 июля для уплаты НДФЛ по доходам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, должны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданам напомнили, что декларации необходимо было пода не позднее 30 апреля, а налоги по ним следует заплатить не позднее 15 июля. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ начнет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева анонсировала ряду россиян повышение пенсии с 1 августа. По ее словам, выплата вырастет у работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров и бывших летчиков, а также у шахтеров.

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