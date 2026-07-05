Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:05, 5 июля 2026Экономика

Ряду россиян анонсировали повышение пенсии с 1 августа

Аналитик Киселева: У 80-летних россиян и работающих пенсионеров вырастут пенсии с августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева заявила, что сразу нескольким категориям граждан в России увеличат пенсию. Ее слова приводит «Прайм».

Киселева уточнила, что с 1 августа этого года выплата вырастет у работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров и бывших летчиков, а также шахтеров.

«Максимально за год работающему пенсионеру можно заработать не более трех баллов, а стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. В итоге максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога», — анонсировала специалист.

Ранее нескольким категориям россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию. К ним отнесли педагогов, врачей и многодетных матерей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

    В Молдавии посчитали кражей культуры и ценностей закрытие «Русского дома»

    Ряду россиян анонсировали повышение пенсии с 1 августа

    Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

    Михалков раскритиковал цензуру в кино

    Раскрыты объемы отмытых средств на Украине

    Стало известно о применении самодельных взрывных устройств на беспилотниках ВСУ

    В Словакии высказались о помощи Украине

    Россиянам назвали первые признаки попадания некачественного бензина в авто

    В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok