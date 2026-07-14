Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:43, 15 июля 2026Мир

США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти

РИА Новости: США снизят пошлины для пяти покупателей нефти и газа в РФ с 500 % до 100 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США снизят максимальные пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленную версию законопроекта о санкциях США против России.

В первоначальной редакции законопроекта предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500 процентов для третьих стран, закупающих российское топливо. Однако в новой версии ставка снижена до 100 процентов. Кроме того, в законопроекте предусматривается отсутствие пошлины для стран, на долю которых приходится менее 15 процентов общего годового экспорта природного газа из России и она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок.

Ранее высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил, что США примут новые санкции против России до августа. По его словам, Белый дом действительно поддерживает законопроект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?
    Трех россиян обвинили в киберпреступлениях против США
    Украину предупредили о проблеме с производством ракет для Patriot
    Иран ударил по американской базе в Иордании
    Раскрыт порядок действий в случае измены партнера
    Кара Делевинь назвала съемку без трусов для Playboy бунтарством
    В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России
    Россиянам напомнили о сроках уплаты одного налога
    В нескольких регионах России сообщили об улучшении ситуации с бензином
    США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok