США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти

РИА Новости: США снизят пошлины для пяти покупателей нефти и газа в РФ с 500 % до 100 %

США снизят максимальные пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленную версию законопроекта о санкциях США против России.

В первоначальной редакции законопроекта предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500 процентов для третьих стран, закупающих российское топливо. Однако в новой версии ставка снижена до 100 процентов. Кроме того, в законопроекте предусматривается отсутствие пошлины для стран, на долю которых приходится менее 15 процентов общего годового экспорта природного газа из России и она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок.

Ранее высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил, что США примут новые санкции против России до августа. По его словам, Белый дом действительно поддерживает законопроект.