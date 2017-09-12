Попавшего в смертельное ДТП с байкером полицейского уличили в опьянении

Уголовное дело, возбужденное в связи с ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погиб байкер и пострадал офицер полиции, переквалифицировали на более тяжкую статью УК РФ, так как последний в момент аварии был пьян. Об этом во вторник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, сейчас дело расследуется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Вечером 6 сентября полковник юстиции, заместитель начальника межмуниципального управления МВД «Одинцовское», ехал по Можайскому шоссе за рулем Ford Mondeo и столкнулся с мотоциклом Honda VFR800.

В результате байкер погиб на месте, а полицейского доставили в больницу. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в крови офицера обнаружено 0,8 промилле алкоголя. При этом на записях камер видеонаблюдения видно, что ДТП спровоцировал мотоциклист. Однако факт опьянения стража порядка сместил акценты в этом деле.

По словам источника, полицейский еще находится в больнице. Его допросят, как только разрешат врачи.