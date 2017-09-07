По факту ДТП с полковником полиции и байкером в Москве завели дело

По факту ДТП на Можайском шоссе с участием полковника полиции, в котором погиб байкер, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погиб человек. Обвинение пока никому не предъявлено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал источник.

Он так же сообщил, что в ходе первоначальных следственных действий изъята запись с камеры видеонаблюдения. Офицер находится в больнице, пока врачи не разрешают проводить с ним следственные действия, и по этой причине он еще не опрошен, уточнил источник.

Вечером 6 сентября, на перекрестке Можайского шоссе и Витебской улицы полковник полиции, начальник следственного управления УМВД России по по Одинцовскому району Подмосковья, управляя служебным автомобилем без специальной раскраски и проблесковых маяков, попал в ДТП с мотоциклом Honda. В результате байкер погиб на месте, офицер получил телесные повреждения и был госпитализирован.