Девушку отправили под домашний арест после смертельного ДТП с байкером в Москве

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест Юлию Дубовцеву, которая, находясь за рулем автомобиля Mercedes, сбила байкера на Кутузовском проспекте. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дубовцевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 августа», — заявили в пресс-службе суда.

Девушка обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ранее был также задержан и арестован 20-летний владелец автомобиля, которым управляла Дубовцева. Ему предъявлено обвинение по статье 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»).

Авария произошла в ночь на 26 июня. В районе дома №48 по Кутузовскому проспекту столкнулись Mercedes и мотоцикл Yamaha, которым управлял 23-летний житель Москвы. В результате ДТП молодой человек был госпитализирован с тяжелыми травмами, позднее он скончался в больнице.

Следствие установило, что владелец автомобиля, который находился рядом с Дубовцевой на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к аварии.

По данным РИА Новости, владелец Mercedes Аркадий Смелов является студентом МГИМО.