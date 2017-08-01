Пьяный водитель в Башкирии намеренно сбил школьника-мотоциклиста

В Башкирии пьяный водитель Volkswagen в ходе ссоры насмерть сбил 13-летнего мотоциклиста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 31 июля, на территории базы отдыха «Ивкор» в Учалинском районе. «У пьяного 35-летнего водителя автомобиля Volkswagen произошел конфликт с ехавшими на мотоцикле 13-летними школьниками. После этого мужчина умышленно совершил столкновение с мотоциклом», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что водитель мотоцикла скончался на месте, его 12-летний пассажир был госпитализирован. Находившийся за рулем Volkswagen мужчина задержан.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что погибший подросток и предполагаемый виновник ДТП приехали в Башкирию из Челябинской области.

В июне около подмосковного села Никольское три пьяных подростка на мотоцикле столкнулись с автомобилем ГИБДД, в результате чего погиб 13-летний школьник. Дети катались на мотоцикле без шлемов, защитной экипировки, световых огней, и полицейские попытались их остановить, однако молодые люди продолжали набирать скорость.

