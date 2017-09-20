Для пьяниц стоимость ОСАГО задумали поднять в пять раз

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, за какие нарушения необходимо вводить повышающий коэффициент стоимости полиса ОСАГО. Он считает, что за езду за рулем в нетрезвом виде нужно ввести пятикратный коэффициент. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на телеканал «Россия 1».

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«Это превышение скорости более чем на 60 километров в час, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и выезд или движение на встречной полосе. Коэффициент еще обсуждается, но я думаю, конечно, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть пять или что-то в этом роде», — сказал чиновник.

Он также отметил, что Минфин считает устаревшим региональный коэффициент ОСАГО. Также неэффективен коэффициент мощности автомобиля, поскольку у МВД нет статистики, что более мощные автомобили чаще или реже попадают в аварии, добавил Моисеев.

На текущий момент базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет от 3432 до 4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.