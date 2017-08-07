Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты автолюбителей

Минфин России разработал новые поправки к закону об ОСАГО, по которым страховщикам могут разрешить самим устанавливать понижающие стоимость полиса коэффициенты. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет «Коммерсантъ».

Водителям предложены три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год.

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При этом страховщик будет не вправе отказать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу. «Водителям предлагается также дать возможность приобретать полис на срок больше года», — отмечает издание. Размер неустойки, которую страховщик будет платить за просрочку направления клиенту мотивированного отказа в выплате, составит 200 рублей в день, но общей суммой не более 10 тысяч рублей.

В мае Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно инициативе, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

В июне президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил, что страховщики ОСАГО по итогам 2017 года могут получить убыток в 21 миллиард рублей.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет от 3432 до 4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.