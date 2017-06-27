Страховщики оценили свои убытки по ОСАГО в 21 миллиард рублей

Страховщики ОСАГО по итогам 2017 года могут получить убыток в 21 миллиард рублей. Об этом во вторник, 27 июня, заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, передает ТАСС.

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«Первый квартал этого года показал, что мы собрали около 90 миллиардов рублей (...), а выплатили около 100 миллиардов рублей. Это без учета расходов на ведение дел и тех резервов, которые Центральный банк обязывает делать автостраховщиков. Если все посчитать, то страховщики по этому году должны принести минус 21 миллиард рублей», — приводит агентство его слова.

Основной причиной убыточности считается деятельность криминальных автоюристов. По оценкам Юргенса, они вывели с рынка порядка 40 миллиардов рублей.

24 мая Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно инициативе, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

Проект изменений должен пройти утверждение советом директоров ЦБ и Минюстом. В Банке России не назвали сроки его принятия.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет от 3432 до 4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.