Назван регион с самым большим числом мошенничеств в ОСАГО

Рейтинг проблемных регионов по числу зафиксированных мошенничеств с ОСАГО возглавила Волгоградская область. На втором и третьем местах — Челябинская область и Ингушетия. Об этом в четверг, 8 июня, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, передает ТАСС.

Наименее проблемными регионами стали Калининградская и Сахалинская области, а также Якутия.

Материалы по теме Отдадут натурой К чему приведет введение новых правил на рынке ОСАГО

По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, в России основным видом мошенничества в ОСАГО остается деятельность криминальных автоюристов (ущерб порядка 20 миллиардов рублей). На втором месте — изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО (ущерб 10-15 миллиардов рублей), на последнем месте мошенничество со стороны держателей полисов ОСАГО (7-10 миллиарда).

Ранее, 24 мая, Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно предложениям, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет от 3432 до 4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.