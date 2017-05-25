Повышение тарифа ОСАГО для 11 миллионов россиян назвали справедливой мерой

Новая система расчета стоимости полисов ОСАГО является справедливой. Об этом в четверг, 25 мая, в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«Мы считаем новую систему вполне справедливой. Да, есть некоторые сложности с тарификацией, но модель получается равновесной», — сказал он.

По его словам, происходит тонкая настройка системы. «Клиентам это выгодно: да, 11 миллионов будут платить больше, а 12 миллионов — меньше. Вполне справедливо, что теперь опытные и надежные водители не платят за молодых и отмороженных», — сказал Юргенс.

Он также отверг предположения, что реформа предпринималась в интересах страховых компаний. «Что касается доходов страховщиков, то мы ничего не теряем и не приобретаем. И вообще, не от нас исходила инициатива внедрить новую систему, а от Банка России и МВД», — подчеркнул глава РСА.

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24 мая Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно предложениям, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

Проект изменений должен пройти утверждение советом директоров ЦБ и Минюстом. В Банке России не назвали сроки его принятия.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет от 3432 до 4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.