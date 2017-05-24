Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ страхования»

Центробанк отозвал у компании «ВТБ страхование» лицензию на выдачу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом в среду, 24 мая сообщается в приказе регулятора.

Решение принято в связи с отказом компании от этого вида деятельности, отмечается в материалах Банка России.

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Продажу полисов ОСАГО «ВТБ страхование» прекратил 28 декабря 2016 года, тогда же ЦБ приостановил лицензию компании на ОСАГО.

Ранее 24 мая «Коммерсантъ» сообщил о том, что Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно предложениям, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписывания имени водителя в полис) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

17 апреля Банк России отозвал лицензии на ОСАГО у компании «Розничное и корпоративное страхование» и разрешение на перестрахование у «Строительной страховой группы». Также приостановлено действие лицензии брокера «СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург».

По данным ЦБ, среди всех обращений в регулятор, касающихся финансового рынка, жалобы на работу страховых компаний занимают второе место (более 30 процентов), причем в этом сегменте, больше всего разногласий связано с ОСАГО.