Центробанк в 2016 году получил от граждан 110 тысяч жалоб на банки

В Банк России за 2016 год поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации. Об этом сообщили Rambler News Service в пресс-службе ЦБ.

Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты займов. По сравнению с 2015 годом жаловаться на банки стали меньше: тогда их было 180 тысяч.

Согласно статистике регулятора, среди всех обращений в ЦБ, касающихся финансового рынка, жалобы на работу банков составляют большинство (более 45 процентов). На втором месте — запросы по страховым компаниям (более 30 процентов), причем в этом сегменте, больше всего разногласий связано с ОСАГО.

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В марте руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг ЦБ Михаил Мамут рассказал, что за 2016-й ЦБ получил 100,2 тысячи обращений граждан на некредитные финансовые организации. Число таких жалоб в 2014 году составляло 33,3 тысячи.

Чтобы помочь гражданам защититься от финансовых мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах, в 2015 году ЦБ вел работу по повышению финансовой грамотности населения.