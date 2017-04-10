ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка

Центробанк отозвал лицензию у столичного Росэнергобанка. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте регулятора.

В приказе говорится, что финансовое учреждение оказалось неспособнр выполнять обязательства перед кредиторами, нарушая предписание Банка России, оно недостоверно отражало в представляемой в надзорный орган отчетности данные об их неудовлетворенных требованиях.

«Проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности» — отмечается в сообщении.

ЦБ направит соответствующие материалы в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении дела по статье 172.1 УК РФ. В банке назначена временная администрация.

Росэнергобанк — участник системы страхования вкладов. По данным о величине активов на 1 марта, он занимал 92 место в российской банковской системе.

5 апреля была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Татарстанского аграрно-промышленного банка (Татагропромбанк). ЦБ принял это решение в связи с полной утратой банком капитала.