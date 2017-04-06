ЦБ обнаружил признаки вывода активов из Идея-банка

При обследовании финансового состояния краснодарского Идея-банка обнаружены признаки вывода активов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил ЦБ.
Временная администрация ЦБ обнаружила низкое качество ссудного портфеля банка из-за кредитования компаний, которые не занимались реальной хозяйственной деятельностью, а также фиктивное обслуживание ссуд для сокрытия вывода активов и недостачу денежных средств.
Величина отрицательного капитала Идея-банка составила почти 1,1 миллиарда рублей, отмечал регулятор в феврале.
9 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность раскрытия правоохранительным органам информации, содержащей банковскую тайну, для расследования вывода активов из финансовых организаций.
ЦБ отозвал лицензию у Идея-банка в декабре 2016 года. Деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных операций, указывал Банк России.
По величине активов на 1 декабря 2016 года Идея-банк занимал 264-е место в отечественной банковской системе.