ЦБ задумался о раскрытии банковской тайны

Банк России допускает возможность раскрытия правоохранительным органам информации, содержащей банковскую тайну, для расследования вывода активов из финансовых организаций. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, вывод активов часто связан с использованием счетов подставных аффилированных компаний.

Она добавила, что передача такой информации правоохранительным органам позволит сделать шаг к неотвратимости наказания для виновных банкиров.

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В настоящий момент проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор может решить повышением эффективности надзора только частично. При этом перечень ситуаций для надзорного вмешательства невелик. В связи с этим недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности, отметила глава ЦБ.

Набиуллина также сказала, что регулятор обсуждает внесение изменений в законодательство, которые позволят привлекать руководителей банков к ответственности за фальсификацию отчетности. Сейчас Банк России может лишь выдать предписание об исправлении отчетности в таких случаях.

19 октября 2016 года в интервью газете The Financial Times Набиуллина заявила, что число российских банков, проводящих сомнительные финансовые операции, не превышает 10. При этом, по словам зампреда Банка России Дмитрия Тулина, завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет.