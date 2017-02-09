Банковской тайной призвали делиться с правоохранительными органами

Банк России должен взаимодействовать с правоохранительными органами и передавать им нужную для расследований информацию. Об этом в четверг, 9 февраля, в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Если речь идет о расследовании, касающемся сомнительных транзакций, то, действительно, надо быть гибче», — отметил он. По его мнению, регулятору необходимо устранить бюрократические препоны, возникающие при контактах коммерческих банков с правоохранителями.

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«Конечно, здесь главное не переборщить. Потому что, если банковская тайна будет сужена до нуля, легальная часть клиентов уйдет либо в серую зону, либо за рубеж. Полагаю, что регулятор это понимает и говорит лишь о той части информации, которую можно раскрывать в соответствии с законодательством», — прокомментировал Тосунян и добавил, что тем, кто осуществляет законную деятельность, беспокоиться не о чем.

9 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность раскрытия правоохранительным органам информации, содержащей банковскую тайну, для расследования вывода активов из финансовых организаций.

Согласно статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитные организации и ЦБ гарантируют тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов.