Набиуллина посулила экономике рост даже при дешевой нефти

Даже при ценах на нефть в 40 долларов за баррель экономика России выйдет в зону роста. Об этом в четверг, 9 февраля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Доля растущих секторов пока не самая большая, но мы ожидаем, что все это позволит выйти в этом году на темпы экономического роста. Конечно, они еще будут продолжать зависеть от цены на нефть. При любом сценарии, даже с 40 долларами за баррель, мы уже выйдем в положительную зону», — спрогнозировала председатель Банка России.

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Дальнейший экономический рост Набиуллина связала с проведение структурных реформ.

Ранее, 7 февраля, международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала доклад о перспективах мировой экономики до 2050 года. PwC прогнозирует, что Россия может стать первой экономикой Европы через 33 года.

Россия снова вступает на путь экономического роста, а в 2017 году ВВП страны может увеличиться на 1,2-1,5 процента, говорил в тот же день глава ВТБ Андрей Костин.

По итогам прошлого года ВВП России уменьшился на 0,2 процента. Объем экономики составил почти 86 триллионов рублей.

