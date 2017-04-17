ЦБ отобрал лицензии у двух страховых компаний

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования по ОСАГО у компании «Розничное и корпоративное страхование» и разрешение на перестрахование у «Строительной страховой группы». Также приостановлено действие лицензии брокера «СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил регулятор.

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Лицензии на ОСАГО у обоих страховщиков отозваны из-за их добровольного отказа от этого вида деятельности, отмечается в сообщении ЦБ.

Приостановление деятельности страхового брокера «СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург» связано с неисполнением компанией предписаний ЦБ в установленный срок. Брокер не предоставлял в Банк России отчетность, установленную страховым законодательством и другими федеральными законами. Устранить нарушения компании предлагается в пятидневный срок.

14 апреля замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что у российских автомобилистов может появиться возможность приобретать полис ОСАГО сразу на три года, также планируется разрешить продажу единого полиса каско-ОСАГО.

В ноябре 2016 года председатель совета директоров и совладелец одного из крупнейших частных российских банков (Альфа-банк) Петр Авен заявил, что в ближайшие несколько лет Центробанк проведет масштабный отзыв лицензий у страховых компаний.