Минфин допустил появление в России единых полисов каско-ОСАГО

У российских автомобилистов может появится возможность приобретать полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) сразу на три года, также планируется разрешить продажу единого полиса каско-ОСАГО. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас готовится соответствующий законопроект. «Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО», — отметил Моисеев

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В настоящее время договор ОСАГО можно оформить на срок от трех месяцев до одного года.

28 марта президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании.

Страховые компании заключили с середины 2015 года более миллиона договоров ОСАГО в электронном виде.

В России сейчас нет единых полисов каско и ОСАГО. Договор ОСАГО носит обязательный характер и направлен на покрытие материального ущерба от ДТП. Каско предусматривает страховую защиту автомобиля страхователя и заключается на добровольной основе.