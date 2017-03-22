Страховщики продали более миллиона электронных полисов ОСАГО

Страховые компании заключили с середины 2015 года более миллиона договоров ОСАГО в электронном виде. Об этом, как передает Rambler News Service, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он пояснил, что этот проект стартовал в добровольном виде, однако с начала 2017 года, когда продажи электронных полисов для страховщиков ОСАГО стали обязанностью, было заключено более 600 тысяч таких договоров.

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В 2016 году их заключили 331 тысячу, в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 56 тысяч.

В среднем в сутки автовладельцы заключают со страховщиками 7,7 тысячи электронных договоров, а в отдельные дни число заключенных контрактов достигает 15 тысяч.

Во вторник, 21 марта, Федеральная антимонопольная служба опубликовала данные, согласно которым в системе ОСАГО выявлено наибольшее число нарушений. За три года в антимонопольные органы поступило более 15,6 тысячи жалоб на действия автостраховщиков, тогда как по всем другим страховым продуктам было зафиксировано около 2,5 тысячи претензий. Электронные договоры введены прежде всего для борьбы с нарушениями и навязыванием услуг. Сами страховщики жалуются на невыгодность этого вида страхования.

