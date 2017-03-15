Союз автостраховщиков предложил ввести франшизы в ОСАГО

Введение франшиз на рынке ОСАГО позволит стабилизировать показатели убыточности без повышения цен на полисы. Такое мнение, как передает ТАСС, выразил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. По его словам, организация готовит соответствующие предложения о введении франшизы, то есть освобождения страховщика от возмещения оговоренной части убытков страхователя.

«Основная идея в том, чтобы ОСАГО стало своего рода базовым каско — минимальным продуктом, к которому можно было бы докупить дополнительные опции, выбирать различные лимиты покрытия», — пояснил Юргенс. В настоящее время франшиза распространена в добровольном виде страхования КАСКО: за счет того, что страховщик не платит за мелкие повреждения стоимостью до определенной суммы (обычно 10-15 тысяч рублей), страховка стоит существенно дешевле.

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Глава РСА также отметил, что независимые актуарии еще по результатам прошлого года говорили о том, что тариф необходимо повысить на 25-60 процентов. «Но мы понимаем, что это нереально», — сказал он.

Как ранее сообщал РСА, в январе 2017 года выплаты страховых компаний по ОСАГО впервые превысили премии: страховщики собрали 14 миллиардов рублей. премий, выплатили 14,3 миллиарда рублей. По данным Юргенса, с учетом расходов на ведение дел и формирования резервов убыточность уже превышает 130 процентов. Тариф по ОСАГО повышался в октябре 2014 года и апреле 2015 года, последний раз на 40-60 процентов.

