Дума предложила запретить использование старых запчастей при ремонте по ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовым рынкам подготовил поправки в закон об ОСАГО, запрещающие страховым компаниям использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля, пишут «Ведомости». На этом условии в процессе обсуждения документа настаивал Минфин.

Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил изданию, что для потребителей — это главное преимущество натурального возмещения. В свою очередь исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что в России очень старый автопарк, запчасти на многие машины уже не выпускаются. Такие автомобили, по его словам, страховщики отремонтировать не смогут. Кроме того, не всякий сервис даст длинную гарантию на ремонт старой машины.

В поправках к ОСАГО также сказано, что, минимальная гарантия на ремонт должна составлять полгода, а на кузовные работы с использованием лакокрасочных материалов — год. Дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего не должна превышать 50 километров. Машины младше двух лет будут восстанавливать только в сертифицированных сервисах.

Издание отмечает, что поправки должны быть приняты к 1 марта, но сроки, скорее всего, будут сдвинуты.

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В декабре прошлого года сообщалось, что Государственно-правовое управление администрации президента дало отрицательный отзыв на поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие замену денежных выплат возмещением путем ремонта автомобиля. Однако тогда же Банк России и Минфин их согласовали.

В ноябре сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО выросла на треть. Тогда же стало известно, что крупная страховая группа «Альянс» уходит из сегмента ОСАГО.

Всероссийский союз страховщиков в 2017 году ожидает стагнацию рынка ОСАГО из-за убыточности этого сегмента.