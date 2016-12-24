Минфин и ЦБ согласовали новый порядок компенсаций по ОСАГО

Банк России и Минфин согласовали поправки ко второму чтению законопроекта о реформе ОСАГО, определяющие порядок получения компенсации за ДТП. Об этом пишет в субботу, 24 декабря, «Коммерсантъ».

Из поправок следует, что денежные выплаты будут замещаться ремонтом, только если автомобиль принадлежит физическому лицу. Автосервис выбирается потерпевшим из списка, представленного страховщиком. Направление на ремонт должно выдаваться в течение 20 календарных дней после подачи заявления о страховом возмещении и осмотра автомобиля независимым экспертом.

Автосервисы для включения в списки страховых компаний должны будут соответствовать специальным требованиям, которые разработает Центробанк. Среди них — близкое расположение к месту пребывания пострадавшего в ДТП и сроки ремонта. Возможно направление машины в сервис, который не соответствует данным требованиям, однако только с согласия автовладельца. В противном случае полагается выплата компенсации деньгами.

Получить денежное возмещение также можно будет в случае «тяжелых жизненных обстоятельств», таких как гибель водителя или получение физических увечий, после которых невозможно управлять машиной (слепота, паралич и так далее). Определять такие обстоятельства в течение 60 дней будет специальная комиссия при Российском союзе автостраховщиков (РСА), в которую войдут представители страховых компаний и организаций по защите прав потребителей.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки ко второму чтению законопроекта будут рассмотрены 10 января. В случае их принятия они вступят в силу 1 марта.

Замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева отметила, что у нововведений есть как плюсы, так и минусы, среди которых — сложная процедура получения денежной компенсации и непрозрачная схема принятия решений по выплатам.

В то же время президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников заявил, что поправки лишают автовладельцев возможности выбора между ремонтом автомобиля и получением компенсации.

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9 декабря сообщалось, что Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента дало отрицательный отзыв на поправки в закон об ОСАГО замглавы фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, предусматривающие замену денежных выплат возмещением путем ремонта автомобиля.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в апреле пообещал «вмонтировать» замещения выплат, чтобы юристы не «тиранили» страховщиков. Взамен те согласились на электронные продажи ОСАГО — без ограничений, в том числе в проблемных регионах.