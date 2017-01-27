ЦБ отобрал лицензии у двух страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у двух страховых компаний — симферопольского «Вектора» и «Максимуса» из Ростовской области. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила пресс-служба регулятора.

«Решение в отношении компании «Вектор» было принято из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», — отмечается в материалах ЦБ.

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Лицензия у «Максимуса» отозвана из-за неоднократного непредставления в ЦБ отчетности.

«Вектор» — страховая компания с головным офисом в Симферополе, занимается преимущественно страхованием ОСАГО, а также добровольным медицинским страхованием. Страховая компания «Максимус» из Ростовской области специализируется на предоставлении обязательного и добровольного медицинского страхования.

В ноябре 2016 года председатель совета директоров и совладелец одного из крупнейших частных российских банков (Альфа-банк) Петр Авен заявил, что в ближайшие несколько лет Центробанк проведет масштабный отзыв лицензий у страховых компаний.