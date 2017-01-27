СМИ сообщили о планах ЦБ устроить чистку в своих рядах

Центральный банк России планирует проверить сотрудников на профпригодность. Об этом в пятницу, 27 января, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Проверку пройдут работники центрального аппарата и региональных подразделений. «Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ», — сообщил собеседник издания. По его словам, переаттестация призвана оценить знания сотрудника в предметной области, а также выявить приоритетные направления профессионального развития служащих.

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В банковском сообществе при этом накопилось недовольство квалификацией проверяющих. Не исключено, что ЦБ хочет почистить свои ряды, так как за последние годы банков стало намного меньше, и, возможно, регулятору уже не нужно столько сотрудников, полагают участники рынка.

Всего в ЦБ работают более 52 тысяч человек, из них 51542 — рядовой персонала, 1830 — высокооплачиваемые специалисты и руководители, 147 — руководители подразделений, начальники главных управлений и управляющие отделениями.

В мае 2016 года первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский сообщил о намерении Банка России в 2016 году сократить численность персонала на 2,4 тысячи сотрудников.