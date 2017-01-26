Убытки государства от разорения крупных банков оценили в 100 миллиардов рублей

Потери государства от банкротства крупных банков составляют 100 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 26 января, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service.

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По его словам, основные потери пришлись на Мастербанк, Фондсервисбанк, банк «Таврический», Инвестбанк, Внешпромбанк. Для Минфина важна сохранность народных денег, поэтому Банк России проводил и будет проводить жесткую политику по отбору банков с точки зрения их качества, подчеркнул Моисеев.

15 августа 2016 года руководитель Главной инспекции Банка России Владимир Сафронов заявил, что тремя главными проблемами российских банков являются кредитование своих же собственников, завышение стоимости активов и фиктивная капитализация.

С 1 января 2006 года по сентябрь 2016-го ЦБ отозвал лицензии у 463 банков. Больше всего банков было закрыто в 2015 году — 93, в 2014 году — 86. Меньше всего лицензий отозвано в 2011-м — 18 и в 2012-м — 22.