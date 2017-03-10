В Госдуме заговорили об отмене ОСАГО

Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) являются навязанной услугой. Об этом Интерфаксу заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пятницу, 10 марта.

По его словам, ОСАГО как продукт, который должен был защищать автомобилистов, «не работает и является пустой тратой денег».

«Проще вообще отменить ОСАГО и дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО либо вообще без страховки — на свой страх и риск управлять транспортным средством», — сказал парламентарий.

Нилов добавил, что страховым компаниям, которые постоянно «воют, что работают себе в убыток», нужно изменить отношение к автомобилистам, иначе система продолжит давать сбои, и в закон об ОСАГО придется постоянно вносить изменения.

В настоящее время в Госдуме рассматриваются поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие приоритет натурального возмещения ущерба (ремонт автомобиля) над денежным. В феврале сообщалось, что такая схема может заработать в большинстве российских регионов с 1 января 2018 года.

Материалы по теме Полис нон грата Кто виноват в кризисе рынка ОСАГО

Поправки к закону об ОСАГО также запрещают страховым компаниям использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля. В законопроекте указывается, что минимальная гарантия на ремонт должна составлять полгода, а на кузовные работы с использованием лакокрасочных материалов — год. Дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего не должна превышать 50 километров.

В ноябре 2016 года сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО выросла на треть. Также стало известно, что крупная страховая группа «Альянс» уходит из сегмента ОСАГО. Всероссийский союз страховщиков в 2017 году ожидает стагнацию рынка ОСАГО из-за убыточности этого сегмента.