СМИ узнали о сроках введения натурального возмещения по ОСАГО

Натуральное возмещение в рамках компенсации по ОСАГО заработает на всей территории России с 1 января 2018 года. Исключение составят некоторые регионы с наибольшей убыточностью сектора автогражданского страхования, где такую схему начнут применять уже в текущем году. Об этом рассказал газете «Известия» заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, данное решение уже одобрено «всеми заинтересованными сторонами». 21 февраля предложение о переносе сроков с марта 2017-го, как планировалось изначально, на 2018 год будет рекомендовано к принятию во втором чтении на заседании профильного комитета Госдумы. По данным издания, планируется, что закон вступит в силу в апреле.

Как отметил Моисеев, утвержденная конфигурация реформы позволит прежде всего частично избавить страховщиков от автоюристов. Последние через суды добиваются максимально возможных компенсаций, превышающих лимит страхового возмещения в 400 тысяч рублей, из-за чего страховые компании терпят убытки.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил ТАСС, что в новой версии поправок срок 1 января отсутствует — закон должен вступить в силу через 30 дней после опубликования. По его словам, он может начать действовать ориентировочно с 1 мая. При этом переходный период продлится до 31 декабря 2018 года — до этой даты действует пункт, позволяющий Банку России определять наиболее проблемные регионы, где возможно введение натуральной компенсации по ОСАГО. Таких регионов, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), не менее трех десятков.

В начале февраля сообщалось, что Госдума рассматривает поправки к закону об ОСАГО, запрещающие страховым компаниям использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля. В поправках к ОСАГО также указывается, что минимальная гарантия на ремонт должна составлять полгода, а на кузовные работы с использованием лакокрасочных материалов — год. Дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего не должна превышать 50 километров.

В ноябре 2016 года сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО выросла на треть. Также стало известно, что крупная страховая группа «Альянс» уходит из сегмента ОСАГО. Всероссийский союз страховщиков в 2017 году ожидает стагнацию рынка ОСАГО из-за убыточности этого сегмента.