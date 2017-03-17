Госдума приняла закон о натуральном возмещении по ОСАГО

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который устанавливает основную форму возмещения по ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС.

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Закон будет действовать в отношении новых договоров обязательного автострахования. Компенсацию в виде денежной выплаты можно получить только в исключительных случаях. Например, при полной гибели автомобиля или при превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (он равен 400 тысячам рублей). Претендовать на деньги также смогут инвалиды.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать предложения по совершенствованию системы ОСАГО — переходу на натуральную форму компенсации, при которой ремонт машины станет более распространенным возмещением, чем денежная выплата. К концу прошлого года Минфин и Банк России согласовали новый порядок компенсаций по ОСАГО.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.