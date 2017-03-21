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ФАС уличила страховщиков в нарушениях антимонопольного законодательства

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ФАС России во вторник, 21 марта, опубликовала материалы правоприменительной практики антимонопольных органов на рынках страховых услуг России. Наибольшее количество проблем выявлено в системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

По оценке ведомства, именно рынок ОСАГО остается самым узким местом на протяжении последних трех лет. За этот период в антимонопольные органы поступило от граждан более 15,6 тысячи жалоб на действия автостраховщиков, тогда как по всем другим страховым продуктам было зафиксировано всего около 2,5 тысячи претензий.

В большинстве случаев в заявлениях граждане указывали на навязывание им при заключении договоров ОСАГО услуг по добровольным видам страхования, а также других сервисов, включая проведение технического осмотра транспортных средств. Кроме того, граждане часто жаловались на очереди и нарушения страховщиками установленного порядка ценообразования, в том числе на занижение компенсационных выплат за поврежденные в ДТП автомобили.

Антимонопольные органы за период с 2013 по 2016 год выдали страховым компаниям 352 предупреждения о прекращении действий, которые содержали признаки нарушения антимонопольного законодательства. Из этих предписаний 243 были исполнены в установленные сроки. В материалах ФАС подчеркивает, что ни одно из предупреждений, обжалованных в суде, не было отменено.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать предложения по совершенствованию системы ОСАГО — переходу на натуральную форму компенсации, при которой ремонт машины станет более распространенным возмещением, чем денежная выплата. Соответствующий закон Госдума приняла 17 марта текущего года.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.

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