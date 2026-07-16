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19:12, 16 июля 2026Авто

Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже

Эксперт Баканов объяснил, как подготовить автомобиль к продаже и не отпугнуть покупателя
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Перед тем, как выставить машину на продажу, нужно заехать в техцентр, чтобы специалисты проверили наличие неисправностей, заявил RT автоэксперт Петр Баканов.

При их выявлении надо заняться их исправлением, избегая серьезных финансовых вложений. Специалист подчеркнул: даже небольшой изъян способен стать причиной значительного торга и заметно снизить итоговую сумму.

В салоне необходимо навести порядок: убрать все лишнее и провести чистку. Мыть мотор или нет — зависит от пробега конкретного автомобиля. «Не стоит скручивать пробег. Вот это одна из ошибок, потому что профессионал все это поймет», — говорит Баканов.

Очень важна качественная фотосъемка машины на однородном фоне со всех ракурсов, причем без дальнейшего использования ИИ или фоторедакторов. Рекомендуемое количество — от 40 до 50 снимков. Дополнительно можно записать видеообзор.

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Прятать заметные дефекты точно не стоит. Напротив, стоит сразу объяснить их происхождение, показать места кузовного ремонта и приложить фотографию состояния до покраски. Всю историю ДТП необходимо сохранять, чтобы потенциальные покупатели оценили реальный масштаб повреждений. Текст объявления должен быть подробным, с полными характеристиками и нюансами — по нему должно быть видно, что пишет именно владелец, а не посредник.

Цену эксперт советует определять после самостоятельного мониторинга предложений похожих машин либо с привлечением профессионала. «После этого всегда нужно стараться отвечать на все звонки и сообщения, потому что сейчас многие классифайды по продаже автомобилей регистрируют активность пользователей: если человек, допустим, игнорирует звонки, они могут понижать его объявление в поиске», — подытожил автоэксперт.

Ранее россиян предупредили, что рассчитывать на большие скидки и распродажи новых легковых автомобилей в 2026 году не стоит. Участники рынка — производители, дилеры и импортеры — весь год стабильно удерживают складские запасы в равновесии.

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