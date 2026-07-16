Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:07, 16 июля 2026Культура

Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки

Певец Шура заявил, что современные артисты теряют популярность за один день
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал о специфике построения карьеры в современном шоу-бизнесе. Его слова передает Пятый канал.

Артист подчеркнул, что сегодня музыканты могут быстро добиться популярности благодаря социальным сетям, однако удержать внимание слушателей стало сложнее.

«Я как говорю про молодых: с утра встаешь — они есть, спать вечером ложишься — их уже нет», — признался Шура.

Медведев заявил, что в 1990-х артистов было меньше, но каждый из них самостоятельно завоевывал любовь публики. Он отметил, что настоящая музыкальная карьера начинается, когда хит надолго остается в мыслях слушателей, а не забывается через несколько дней. Среди современных исполнителей он выделил певца Akmal' и группу «Моя Мишель», которым удается создавать сильные композиции.

Популярность к самому Шуре пришла в 1990-х годах. Среди его самых известных композиций — «Не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и «Холодная луна».

Ранее Шура заявил, что в период его первых творческих шагов индустрии еще не существовало как таковой. По словам певца, тогда это была «такая лавочка за два рубля».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
    Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны
    Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей
    62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах
    Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве
    Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже
    Луна обрушилась на Киев и Байдена
    Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки
    Найден защищающий кишечник от воспаления натуральный продукт
    Раскрыты подробности удара ВС России по локомотивам на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok