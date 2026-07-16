Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки

Певец Шура заявил, что современные артисты теряют популярность за один день

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал о специфике построения карьеры в современном шоу-бизнесе. Его слова передает Пятый канал.

Артист подчеркнул, что сегодня музыканты могут быстро добиться популярности благодаря социальным сетям, однако удержать внимание слушателей стало сложнее.

«Я как говорю про молодых: с утра встаешь — они есть, спать вечером ложишься — их уже нет», — признался Шура.

Медведев заявил, что в 1990-х артистов было меньше, но каждый из них самостоятельно завоевывал любовь публики. Он отметил, что настоящая музыкальная карьера начинается, когда хит надолго остается в мыслях слушателей, а не забывается через несколько дней. Среди современных исполнителей он выделил певца Akmal' и группу «Моя Мишель», которым удается создавать сильные композиции.

Популярность к самому Шуре пришла в 1990-х годах. Среди его самых известных композиций — «Не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и «Холодная луна».

Ранее Шура заявил, что в период его первых творческих шагов индустрии еще не существовало как таковой. По словам певца, тогда это была «такая лавочка за два рубля».