Шура заявил об отсутствии шоу-бизнеса на заре его карьеры

Певец Шура сравнил российский шоу-бизнес девяностых с лавочкой «за два рубля»

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, высказался о заре своей карьеры, которая пришлась на девяностые годы. Его слова приводит Пятый канал.

Артист отметил, что в период его первых творческих шагов индустрии еще не существовало как таковой. «Шоу-бизнес только сейчас начался, раньше это просто была такая лавочка за два рубля», — заявил он.

Известно, что Шура прославился именно в 90-е. В первую очередь благодаря его эпатажному образу, который певец до сих пор сохранил.

Ранее Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами». Он призвал поклонников не дарить ему на концертах еду.