Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:24, 14 мая 2026Культура

Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

Певец Шура призвал поклонников не дарить ему еду и цветы
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) призвал поклонников не дарить ему на концертах еду. Его комментарий приводит «Пятый канал».

«Я не беру никакую еду, нет. Если конфеты несете, жрите сами», — поделился исполнитель.

Также артист не увидел необходимости в том, чтобы приносить на выступление цветы, поскольку зрители уже заплатили за билет и не обязаны тратиться дополнительно. Он добавил, что еду часто преподносили певцам в 1990-х, а сейчас эта традиция исчезла.

Ранее Шура рассказал, что сдает биоматериал на анализы раз в три месяца, чтобы в будущем зачать ребенка. Певец также раскрыл свой страх передать наследникам смертельную болезнь — артист боролся со злокачественной опухолью мошонки на протяжении семи лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Названы ожидания молодых сотрудников в России от работы

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok