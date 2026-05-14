Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

Певец Шура призвал поклонников не дарить ему еду и цветы

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) призвал поклонников не дарить ему на концертах еду. Его комментарий приводит «Пятый канал».

«Я не беру никакую еду, нет. Если конфеты несете, жрите сами», — поделился исполнитель.

Также артист не увидел необходимости в том, чтобы приносить на выступление цветы, поскольку зрители уже заплатили за билет и не обязаны тратиться дополнительно. Он добавил, что еду часто преподносили певцам в 1990-х, а сейчас эта традиция исчезла.

Ранее Шура рассказал, что сдает биоматериал на анализы раз в три месяца, чтобы в будущем зачать ребенка. Певец также раскрыл свой страх передать наследникам смертельную болезнь — артист боролся со злокачественной опухолью мошонки на протяжении семи лет.