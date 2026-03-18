14:26, 18 марта 2026

Певец Шура рассказал о планах зачать детей

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал, что сдает биоматериал на анализы раз в три месяца, чтобы в будущем зачать ребенка. Этим артист поделился в беседе с «Пятым каналом» на своем весеннем концерте.

Певец также раскрыл свой страх передать наследникам смертельную болезнь — артист боролся со злокачественной опухолью мошонки на протяжении семи лет. Он лечился в Швейцарии.

«Мы не ожидали, что будет химиотерапия. Не успели», — поделился певец.

На вопрос журналистов о том, рассматривает ли он суррогатное материнство, Шура ответил: «Как пойдет». «Сейчас просто проверяюсь каждые три месяца, нормально все», — заключил артист.

Ранее Шура поделился деталями своей личной жизни. Певец сообщил, что возлюбленной у него на данный момент нет. «Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал исполнитель.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    ОАЭ заявили о новой атаке Ирана

    Российского шестиклассника нашли без признаков жизни под окнами дома

    Раскрыт годами насиловавший в четырех стенах юную москвичку мужчина

    Российские войска расширили приграничную зону контроля

    Польша решила выдать российского ученого Украине

    Москвичам пообещали возвращение холодов

    Признаком скорого краха компании назвали отсутствие подарков для сотрудников

    Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили

    Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

    Все новости
