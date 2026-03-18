Певец Шура рассказал о планах зачать детей

Шура рассказал, что проверяется раз в три месяца для зачатия ребенка в будущем

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал, что сдает биоматериал на анализы раз в три месяца, чтобы в будущем зачать ребенка. Этим артист поделился в беседе с «Пятым каналом» на своем весеннем концерте.

Певец также раскрыл свой страх передать наследникам смертельную болезнь — артист боролся со злокачественной опухолью мошонки на протяжении семи лет. Он лечился в Швейцарии.

«Мы не ожидали, что будет химиотерапия. Не успели», — поделился певец.

На вопрос журналистов о том, рассматривает ли он суррогатное материнство, Шура ответил: «Как пойдет». «Сейчас просто проверяюсь каждые три месяца, нормально все», — заключил артист.

Ранее Шура поделился деталями своей личной жизни. Певец сообщил, что возлюбленной у него на данный момент нет. «Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал исполнитель.