15:12, 22 сентября 2025Культура

Шура ответил на вопрос о возлюбленной

Певец Шура рассказал, что возлюбленной у него на данный момент нет
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился деталями своей личной жизни. Его цитирует Пятый канал.

«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал исполнитель.

Ранее Шура высказался о поиске идеальной спутницы. «Хочется какую-то красивую барышню, желательно без сисек и без губ. Что-то для сердца и души, наверное», — пояснил музыкант.

До этого певец рассказал о борьбе с пагубными привычками. По его словам, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью.

