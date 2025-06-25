Шура назвал своим идеалом «барышню без сисек и губ»

Певец Шура заявил, что не торопится устраивать личную жизнь

Эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) высказался о личной жизни и поиске идеальной спутницы. Его слова приводит «Пятый канал».

50-летний артист заявил, что его сердце свободно, однако он надеется встретить женщину, которая будет соответствовать его требованиям. «Хочется какую-то красивую барышню, желательно без сисек и без губ. Что-то для сердца и души, наверное», — пояснил музыкант. Он добавил, что будущей избраннице предстоит знакомство с его собакой, которой нужно понравиться.

Шура отметил, что не торопится устраивать личную жизнь. «Слава богу, что стоит, это самое главное», — подчеркнул исполнитель.

Ранее Шура рассказал о борьбе с пагубными привычками. По словам музыканта, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью.