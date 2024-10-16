Шура рассказал о борьбе с зависимостью

Певец Шура рассказал о борьбе с пагубными привычками

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) рассказал о борьбе с пагубными привычками. Его цитирует Пятый канал.

По словам музыканта, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью. «У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — сказал он. В итоге артисту удалось побороть зависимости.

Ранее Шура назвал причины, по которым у него возникло онкологическое заболевание в начале 2000-х. Музыкант также выразил благодарность всем, кто ему помог.