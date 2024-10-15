Шура назвал причину возникновения у него тяжелого заболевания

Шура заявил, что у него возникла онкология из-за юношеского максимализма

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) назвал причины, по которым у него возникла онкология в начале 2000-х. Его цитирует «Пятый канал».

«За то, что хреначил не в коня корм, по головам ходил, людей не ценил. То есть у меня был юношеский максимализм, денег до хрена, делаю что хочу», — сказал артист, отметив, что сейчас он изменился.

Музыкант также выразил благодарность всем, кто ему помог. «Спасибо и Господу. И всем, кто деньгами помог, — справились», — добавил певец.

Ранее Шура объяснил нежелание заводить детей. Артист также рассказал, что на данный момент у него нет дамы сердца.