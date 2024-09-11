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15:33, 11 сентября 2024Культура

Шура объяснил нежелание заводить детей

Певец Шура заявил, что никогда не будет заводить детей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) объяснил нежелание заводить детей. Его цитирует Пятый канал.

Артист рассказал, что на данный момент у него нет «дамы сердца». Он также заявил, что в его жизни не будет детей. «Я не позволю никого себе взять из детского дома, не моя вообще история. А сам по себе я давно для себя решил, что зачем подвергать кого-то каким-то там медикаментозным действиям, зная о том, что я и наркоман бывший, и алкогольный. Нафиг это надо, слушай», — поделился певец.

При этом исполнитель добавил, что однажды может захотеть жениться. Идеальным вариантом, по мнению артиста, для него будет женщина с ребенком, которому он готов стать хорошим отчимом.

Ранее зрители отмененных концертов Шуры обвинили организаторов мероприятий в мошенничестве. Выступления артиста в Воронеже и Ростове-на-Дону должны были состояться 4 и 5 сентября.

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