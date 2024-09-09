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15:55, 9 сентября 2024Культура

Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

KP.RU: зрители отмененных концертов Шуры обвинили организаторов в мошенничестве

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Зрители отмененных концертов певца Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) обвинили организаторов мероприятий в мошенничестве. Об том пишет KP.RU.

Выступления артиста в Воронеже и Ростове-на-Дону должны были состояться 4 и 5 сентября. Поклонники исполнителя рассказали, что столкнулись с трудностями — они в течение нескольких дней пытаются оформить возврат денег за билеты, но безрезультатно.

При этом представители площадки Roof Live сообщили, что подобная ситуация возникла из-за технического сбоя, который был устранен. Они отметили, что деньги должны вернуться всем, кто приобрел билеты.

Ранее Шура заявил, что он является самым патриотичным исполнителем России.

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      Варвара Кошечкина
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