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16:49, 29 августа 2024Культура

Шура назвал себя самым патриотичным певцом России

Артист Шура заявил, что является самым патриотичным певцом России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) заявил, что он является самым патриотичным исполнителем России. Его слова приводит MK.RU.

Артист отметил, что ему нравится тренд на патриотичные песни. «Я же уже столько лет пою, наверное, самую патриотическую песню: "Твори добро на всей земле". Ее любят во всех уголках нашей большой страны. У меня есть в репертуаре и песни военных лет», — сказал Медведев.

Ранее Шура подтвердил, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) прошла лечение в больнице после скандального выступления в Красноярске на Дне металлурга.

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